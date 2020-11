Calano morti | contagi e terapie intensive Miracolo ad Arezzo | nonna di 102 anni guarisce dal Covid

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 29 novembre 2020) Sono 20.648 i nuovida coronavirus in Italia secondo i dati diffusi oggi nel bollettino del ministero della Salute, che migliorano leggermente quelli di sabato. Da ieri sono stati registrati altri 541che portano il totale a 54.904 dall’inizio dell’emergenza legata all’epidemia. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 176.934 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 3.753, con un calo di 9 unità. Lombardia, l’indice dio è in calo In Lombardia ci sono 3.203 nuovi positivi al19, l’11,2% dei 28.434 tamponi processati oggi. Il rapporto tra casi e tamponi è in calo del 12,3% registrato ieri. Inelle ultime 24 ore sono stati 135, secondo gli ultimi dati della Regione. Campania, 36in 24 ore Sono 2.022 i nuovi casi di coronavirus emersi ...