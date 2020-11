Bologna-Crotone: le formazioni ufficiali (Di domenica 29 novembre 2020) Sfida importante nelle zone basse della classifica. Il Bologna e il Crotone si sfidano al Dall’Ara per 3 punti importanti. Queste le formazioni ufficiali: Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Hickey; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. Allenatore: Sinisa Mihajlovic. Crotone (3-5-2):: Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; Pereira, Vulic, Petriccione, Molina, Reca; Messias, Simy. Allenatore: Giovanni Stroppa. Foto: Twitter Uff. Bologna L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 29 novembre 2020) Sfida importante nelle zone basse della classifica. Ile ilsi sfidano al Dall’Ara per 3 punti importanti. Queste le(4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Hickey; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. Allenatore: Sinisa Mihajlovic.(3-5-2):: Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; Pereira, Vulic, Petriccione, Molina, Reca; Messias, Simy. Allenatore: Giovanni Stroppa. Foto: Twitter Uff.L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

