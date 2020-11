Bando di concorso Modiano ENIPG: candidature entro 31 maggio 2021 (Di domenica 29 novembre 2020) Il ministero dell'istruzione invita gli studenti del 3° e 4° anno dei percorsi di grafica e comunicazione e grafica pubblicitaria degli istituti tecnici e professionali a realizzare elaborati per il logo e le carte da gioco celebrative dei 150 anni di Modiano. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 29 novembre 2020) Il ministero dell'istruzione invita gli studenti del 3° e 4° anno dei percorsi di grafica e comunicazione e grafica pubblicitaria degli istituti tecnici e professionali a realizzare elaborati per il logo e le carte da gioco celebrative dei 150 anni di. L'articolo .

