Weekend di METEO AVVERSO per il ciclone: la previsione, rischio nubifragi (Di sabato 28 novembre 2020) La perturbazione, che avevamo osservato stazionare per qualche giorno tra la Spagna ed il Mediterraneo Occidentale, ha rotto gli indugi. La parte avanzata dell’esteso ammasso nuvoloso è entrata sul vivo sull’Italia, intensificando la sua forza per l’approfondimento di un vortice di bassa pressione. Allarme nubifragi su parte d’ItaliaNe derivano così condizioni di maltempo più accentuato in Sardegna, colpita da una serie di temporali semi stazionari esaltati da forti correnti di scirocco. Sull’isola sono già cadute piogge anche superiori ai 120-150 mm, ma di acqua ne cadrà ancora molta per via di ulteriori nubifragi con rischio allagamenti. Il vortice depressionario mediterraneo, che accompagna la perturbazione, si trova ora sulle Baleari e tende a spostarsi verso est, puntando proprio la Sardegna e le regioni meridionali. La sua ... Leggi su meteogiornale (Di sabato 28 novembre 2020) La perturbazione, che avevamo osservato stazionare per qualche giorno tra la Spagna ed il Mediterraneo Occidentale, ha rotto gli indugi. La parte avanzata dell’esteso ammasso nuvoloso è entrata sul vivo sull’Italia, intensificando la sua forza per l’approfondimento di un vortice di bassa pressione. Allarmesu parte d’ItaliaNe derivano così condizioni di maltempo più accentuato in Sardegna, colpita da una serie di temporali semi stazionari esaltati da forti correnti di scirocco. Sull’isola sono già cadute piogge anche superiori ai 120-150 mm, ma di acqua ne cadrà ancora molta per via di ulterioriconallagamenti. Il vortice depressionario mediterraneo, che accompagna la perturbazione, si trova ora sulle Baleari e tende a spostarsi verso est, puntando proprio la Sardegna e le regioni meridionali. La sua ...

