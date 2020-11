Ultime Notizie Roma del 28-11-2020 ore 20:10 (Di sabato 28 novembre 2020) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno emergenza coronavirus sono vy6223 positivi al covid 386 vittime nelle Ultime 24 ore secondo i dati del Ministero della Salute casi totali sono ora a un milione 564 mila 532 i morti 54373 che attualmente positivi sono 789308 i guariti 720 1861 e decessi scendono Rispetto agli ultimi giorni che erano stati 827 meno 141 il giorno precedente 822 Andiamo a Parigi tafferugli alla marcia per la Libertà dove la polizia Ha lanciato lacrimogeni l’arrivo del corteo la Bastiglia decine di migliaia di persone stanno manifestando pacificamente ma l’arrivo del corteo nella piazza un gruppo e ti ha dato fuoco ad un cassonetto dei rifiuti i Black bloc aspettavano la polizia per dar vita agli scontri lanci di petardi auto in fiamme qualche carica sono il primodi tafferugli Cambiamo ... Leggi su romadailynews (Di sabato 28 novembre 2020)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno emergenza coronavirus sono vy6223 positivi al covid 386 vittime nelle24 ore secondo i dati del Ministero della Salute casi totali sono ora a un milione 564 mila 532 i morti 54373 che attualmente positivi sono 789308 i guariti 720 1861 e decessi scendono Rispetto agli ultimi giorni che erano stati 827 meno 141 il giorno precedente 822 Andiamo a Parigi tafferugli alla marcia per la Libertà dove la polizia Ha lanciato lacrimogeni l’arrivo del corteo la Bastiglia decine di migliaia di persone stanno manifestando pacificamente ma l’arrivo del corteo nella piazza un gruppo e ti ha dato fuoco ad un cassonetto dei rifiuti i Black bloc aspettavano la polizia per dar vita agli scontri lanci di petardi auto in fiamme qualche carica sono il primodi tafferugli Cambiamo ...

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid-19 Corriere della Sera Incidente in Trentino, morta ragazza di 15 anni: auto si ribalta, quattro giovani a bordo

Tragedia, questa sera, sulle strade Trentino. Una ragazza di 15 anni è morta in un incidente stradale che si è verificato verso le 18. La giovane, che era a bordo di un'auto ...

Juve dai due volti: bene nel primo tempo, male nella ripresa. Con il Benevento i bianconeri non vanno oltre l'1-1

Pareggio 1-1 tra Benevento e Juventus nel secondo anticipo della nona giornata di campionato di questa sera: al momentaneo vantaggio bianconero a firma del solito Morata al 21' risponde Letizia al 48' ...

