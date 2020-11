Sondaggio Ipsos: cala ancora il gradimento di Conte, M5S scende al 15% (ora è il quarto partito) (Di sabato 28 novembre 2020) Roma, 28 nov – Sembra essere terminata la “luna di miele” tra Giuseppe Conte e gli italiani. Il gradimento per il presidente del Consiglio era schizzato alle stelle proprio in concomitanza con il primo lockdown, passando dai 42 punti di febbraio ai 56 di marzo. Nel settembre scorso poi, Conte aveva raggiunto l’apice della popolarità, quando con la prima ondata di Covid-19 “archiviata” e la seconda ancora lontana dall’orizzonte, aveva convinto addirittura il 62% degli italiani. Quello era stato il picco, visto che stando all’ultimo Sondaggio Ipsos oggi il premier può contare “solo” sul 52% del gradimento degli italiani. Un dato tutto sommato alto, ma che conferma un trend negativo: perdere 10 punti in poco più di due mesi è un campanello d’allarme ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 28 novembre 2020) Roma, 28 nov – Sembra essere terminata la “luna di miele” tra Giuseppee gli italiani. Ilper il presidente del Consiglio era schizzato alle stelle proprio in concomitanza con il primo lockdown, passando dai 42 punti di febbraio ai 56 di marzo. Nel settembre scorso poi,aveva raggiunto l’apice della popolarità, quando con la prima ondata di Covid-19 “archiviata” e la secondalontana dall’orizzonte, aveva convinto addirittura il 62% degli italiani. Quello era stato il picco, visto che stando all’ultimooggi il premier può contare “solo” sul 52% deldegli italiani. Un dato tutto sommato alto, ma che conferma un trend negativo: perdere 10 punti in poco più di due mesi è un campanello d’allarme ...

