Sicilia, restano chiuse le scuole superiori. In arrivo nuova ordinanza (Di sabato 28 novembre 2020) Una nuova ordinanza sarà firmata oggi pomeriggio dal Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 28 novembre 2020) Unasarà firmata oggi pomeriggio dal Presidente della Regionena, Nello Musumeci. L'articolo .

MinisteroSalute : Il Ministro @robersperanza ha firmato l'ordinanza, in vigore da oggi, che rinnova fino al 3 dicembre le misure dis… - palabritadepape : RT @TgrSicilia: Caso Rostagno, dopo la sentenza della Cassazione restano ancora i misteri. Il servizio di Giuseppe Ardica - Siciliano741 : RT @orizzontescuola: Sicilia, restano chiuse le scuole superiori. In arrivo nuova ordinanza - orizzontescuola : Sicilia, restano chiuse le scuole superiori. In arrivo nuova ordinanza - Leleprox : RT @TgrSicilia: Caso Rostagno, dopo la sentenza della Cassazione restano ancora i misteri. Il servizio di Giuseppe Ardica -