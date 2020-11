Serie A, la pandemia cambia il calcio: l’IFAB conferma la nuova regola (Di sabato 28 novembre 2020) Serie A – Questo 2020 è stato sicuramente sconvolto, anche in ambito calcistico, dall’esplosione della pandemia Covid-19. Che ha prima fermato ogni attività e poi, alla ripartenza, sta costringendo ad un vero e proprio tour de force. Che porterà agli Europei del prossimo anno, quelli appunto che non si sono potuti giocare la scorsa estate. Proprio l’emergenza però potrebbe aver portato ad un cambiamento nel mondo del calcio destinato a rimanere stabile. Serie A, confermate le cinque sostituzioni Stiamo parlando delle cinque sostituzioni, inserite per far sì che le squadre potessero far rifiatare di più i propri giocatori. Una soluzione che adesso non piace più solo alle big dei campionati, tra cui ovviamente la Juventus, ma in fondo a tutte le società. Che in questo modo riescono anche ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 28 novembre 2020)A – Questo 2020 è stato sicuramente sconvolto, anche in ambito calcistico, dall’esplosione dellaCovid-19. Che ha prima fermato ogni attività e poi, alla ripartenza, sta costringendo ad un vero e proprio tour de force. Che porterà agli Europei del prossimo anno, quelli appunto che non si sono potuti giocare la scorsa estate. Proprio l’emergenza però potrebbe aver portato ad unmento nel mondo deldestinato a rimanere stabile.A,te le cinque sostituzioni Stiamo parlando delle cinque sostituzioni, inserite per far sì che le squadre potessero far rifiatare di più i propri giocatori. Una soluzione che adesso non piace più solo alle big dei campionati, tra cui ovviamente la Juventus, ma in fondo a tutte le società. Che in questo modo riescono anche ...

