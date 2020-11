Serie A | Benevento-Juventus 1-1 LIVE

(Di sabato 28 novembre 2020)A, il programma e i risultati di sabato 28 novembre. In campo Inter,e Atalanta. ROMA –A, il programma e i risultati di sabato 28 novembre. Nella prima sfida di giornata tris dell’Inter in casa del Sassuolo. Con questo successo i nerazzurri agguantano in classifica proprio i neroverdi.A, i risultati di sabato 28 novembre Di seguito i risultati delle sfide di sabato 28 novembre 2020, valide per la nona giornata di campionato. (CLASSIFICA, PROBABILI FORMAZIONI e HIGHLIGHTS) Sassuolo-Inter 0-31-1Atalanta-Hellas Verona (ore 20.45)A,1-1 Marcatori: ...

juventusfc : KICK-OFF | ?? | È iniziata #BeneventoJuve ?????????? ??????????????, ancora una volta, #FINOALLAFINE! ?? #ForzaJuve LIVE ??… - SkySport : Inzaghi: 'Juve stratosferica. CR7 out? C'è Dybala. Maradona mi rincuorò dopo Istanbul' ? - SkySport : Benevento-Juventus, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE #SkySport #SerieA #BeneventoJuventus… - zazoomblog : Serie A Benevento-Juventus: dove vedere il match del Vigorito - #Serie #Benevento-Juventus: #vedere - luc798 : RT @juventusfc: KICK-OFF | ?? | È iniziata #BeneventoJuve ?????????? ??????????????, ancora una volta, #FINOALLAFINE! ?? #ForzaJuve LIVE ?? https:/… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Benevento

Prosegue la Serie A con gli incontri della nona giornata. Come di consueto Vocegiallorossa.it aggiornerà LIVE i tabellini delle partite in programma, fornendo anche la classifica.Bianconeri in vantaggio e in controllo della partita, ma non riescono a chiuderla: dopo il gol del solito Morata, Dybala e Ramsey sbagliano l'occasione del 2-0 ...