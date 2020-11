"Se fossi nato un anno dopo...": la straziante rivelazione di Giorgio Panariello (Di sabato 28 novembre 2020) Un'intervista toccante, commovente, quella a Giorgio Panariello, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, il programma di Canale 5 nella puntata trasmessa sabato 28 novembre. Intervista durante la quale Panariello ha ricevuto una sorpresa da Carlo Conti, un video in cui il conduttore ha speso parole bellissime su Panariello, definito "un grande uomo e un grande artista". Parole che hanno fatto emozionare l'attore: "È commovente. Carlo, per me, va al di là del lavoro", ha rivelato. Dunque, sempre a Verissimo, sono state riproposte le parole di Leonardo Pieraccioni su Panariello, il quale è rimasto spiazzato dalla dimostrazione d'affetto, sincera e genuina, e ha commentato: "Leonardo non è uno che fa le cose volentieri. Se le fa è perché le vuole fare. Lui è molto pigro. Quindi vuol dire ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 28 novembre 2020) Un'intervista toccante, commovente, quella a, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, il programma di Canale 5 nella puntata trasmessa sabato 28 novembre. Intervista durante la qualeha ricevuto una sorpresa da Carlo Conti, un video in cui il conduttore ha speso parole bellissime su, definito "un grande uomo e un grande artista". Parole che hfatto emozionare l'attore: "È commovente. Carlo, per me, va al di là del lavoro", ha rivelato. Dunque, sempre a Verissimo, sono state riproposte le parole di Leonardo Pieraccioni su, il quale è rimasto spiazzato dalla dimostrazione d'affetto, sincera e genuina, e ha commentato: "Leonardo non è uno che fa le cose volentieri. Se le fa è perché le vuole fare. Lui è molto pigro. Quindi vuol dire ...

Ultime Notizie dalla rete : fossi nato Verissimo, la straziante rivelazione di Giorgio Panariello: "Se fossi nato un anno dopo...", un dolore inesauribile" Liberoquotidiano.it Verissimo, la straziante rivelazione di Giorgio Panariello: "Se fossi nato un anno dopo...", un dolore inesauribile"

Infine, una battuta sul fratello, scomparso anni fa, a cui ha dedicato un libro: "La mia fortuna è stata nascere un anno prima. Se fossi nato un anno dopo mio fratello, sarei potuto essere io", ha ...

Il cucciolo di balena nera appena nato e già morto. Perché è una pessima notizia per gli oceani

Un cucciolo di balena appena nato e già morto. La stagione delle nascite delle balene nere dell'Atlantico settentrionale è iniziata nel peggiore dei modi. A rendere nota ...

