Scuole chiuse nel Napoletano fino al 9 gennaio: la decisione del sindaco

Scuole chiuse a Torre Annunziata fino al prossimo 9 gennaio. Lo ha stabilito in un'ordinanza il sindaco della città vesuviana, Vincenzo Ascione.

Scuole chiuse fino al 9 gennaio: la decisione del sindaco

Il provvedimento riguarda la sospensione dell'attività didattica in presenza dei servizi per l'infanzia e delle Scuole elementari e medie dal 30 novembre 2020 al 9 gennaio 2021 sull'intero territorio comunale.

