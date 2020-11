Roma, trovate bombe della II Guerra Mondiale: interviene l’esercito (Di sabato 28 novembre 2020) Nella mattinata di ieri, venerdì 27 novembre, un gruppo di operai ha rinvenuto alcune bombe risalenti alla seconda Guerra Mondiale. Il ritrovamento Nel corso di alcuni lavori in un’area nella zona di Trigoria, degli operai che si stava occupando della costruzione di nuovi campi da calcio a Trigoria hanno rinvenuto venti bombe di mortaio. La segnalazione è stata immediata e le autorità competenti hanno inviato sul posto gli artificieri dell’esercito 6° reggimento genio pionieri, di Roma. L’intervento e il tweet della AS Roma Gli ordigni sono stati rinvenuti a un centinaio di metri dal centro sportivo dell’As Roma. Difatti, a scopo precauzionale, è stata indetta la sospensione dell’attività sportiva di ieri pomeriggio. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 28 novembre 2020) Nella mattinata di ieri, venerdì 27 novembre, un gruppo di operai ha rinvenuto alcunerisalenti alla seconda. Il ritrovamento Nel corso di alcuni lavori in un’area nella zona di Trigoria, degli operai che si stava occupandocostruzione di nuovi campi da calcio a Trigoria hanno rinvenuto ventidi mortaio. La segnalazione è stata immediata e le autorità competenti hanno inviato sul posto gli artificieri del6° reggimento genio pionieri, di. L’intervento e il tweetASGli ordigni sono stati rinvenuti a un centinaio di metri dal centro sportivo dell’As. Difatti, a scopo precauzionale, è stata indetta la sospensione dell’attività sportiva di ieri pomeriggio. ...

CorriereCitta : Roma, trovate bombe della II Guerra Mondiale: interviene l’esercito - salborgese : Giovanni Caudo, candidati sindaco di Roma, illustra il suo programma in questa intervista del giugno 2020. Ci racco… - siamo_la_Roma : ?? Venti bombe da mortaio trovate a #Trigoria ? E' dovuto intervenire l'esercito ?? La scoperta dei rudimenti belli… - mm_roma : Io non mi faccio assolutamente fregare dalle trovate marketing - FabioMz1979 : RT @GioB1974: Qui trovate la petizione contro lo sgombero dell'Istituto storico italiano per il Medioevo decisa dal Comune di Roma. Spero c… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma trovate Trigoria: l'Esercito rimuove 15 bombe della seconda Guerra Mondiale trovate vicino al centro sportivo della Roma Il Messaggero Piazza Bologna: arrestato studente pusher, scoperto appartamento “stupefacente”

I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Parioli hanno fermato e arrestato per droga uno studente universitario 21 enne, della provincia di Avellino. In via Giovanni Da Procida, nei pre ...

La soluzione per l’attacco? Può arrivare da Roma e in piedi c’è uno scambio con Cutrone

Alla ricerca, per l’ennesima volta, di una soluzione per l’attacco anche in vista del mercato di gennaio: la Fiorentina andrà probabilmente all’assalto di un giocatore di esperienza e il nome giusto p ...

I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Parioli hanno fermato e arrestato per droga uno studente universitario 21 enne, della provincia di Avellino. In via Giovanni Da Procida, nei pre ...Alla ricerca, per l’ennesima volta, di una soluzione per l’attacco anche in vista del mercato di gennaio: la Fiorentina andrà probabilmente all’assalto di un giocatore di esperienza e il nome giusto p ...