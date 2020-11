Roma | manda baci e occhiate ai bimbi nel parco | scatta l’allarme dei genitori Arrestato pedofilo 30enne

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 28 novembre 2020) Era stato allontanato dalla sua città, Terni, con tanto di divieto di dimora, perché aveva palpeggiato una bambina in strada pochi mesi fa. Eppure, il trentenne non curante di quel provvedimento, una volta arrivato nella Capitale ha continuato a infastidire i bambini e are loroda lontano. Con insistenza. Sono stati attimi di paura per iche giovedì pomeriggio erano con i loro figli nelgiochi, nei pressi della scuola primaria Enrico Toti, al Pigneto. Attenzioni e atteggiamenti che non sono di certo passati inosservati e che hanno fattore immediatamente. Tant’è che un padre preoccupato ha portato subito via la figlioletta: si sono allontanati e rifugiati in bar prima dell’arrivo degli agenti di Polizia. Ma niente, il guardone ha continuato ...