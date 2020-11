Pattinaggio artistico: Lucrezia Beccari in testa dopo lo short alla seconda tappa del Gran Premio Italia 2020, seconda Negrello (Di sabato 28 novembre 2020) Si è aperta con lo short program femminile la seconda tappa del Gran Premio Italia 2020, la competizione interna di Pattinaggio artistico organizzata dalla FISG riservata agli atleti della Nazionale maggiore in programma questo fine settimana alla Würth Arena di Egna-Neumarkt (Bolzano). Al termine del primo segmento di gara a posizionarsi provvisoriamente in testa alla classifica è stata Lucrezia Beccari. Programma pulito quello dell’azzurra che ha dimostrato una buona condizione di forma nonostante un recente infortunio. L’allieva di Franca Bianconi ha inaugurato la sua performance atterrando la combinazione triplo ... Leggi su oasport (Di sabato 28 novembre 2020) Si è aperta con loprogram femminile ladel, la competizione interna diorganizzata dFISG riservata agli atleti della Nazionale maggiore in programma questo fine settimanaWürth Arena di Egna-Neumarkt (Bolzano). Al termine del primo segmento di gara a posizionarsi provvisoriamente inclassifica è stata. Programma pulito quello dell’azzurra che ha dimostrato una buona condizione di forma nonostante un recente infortunio. L’allieva di Franca Bianconi ha inaugurato la sua performance atterrando la combinazione triplo ...

