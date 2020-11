Paratici: “Dybala sarà un giocatore decisivo e ci darà una mano come ha sempre fatto” (Di sabato 28 novembre 2020) Il Chief Football Officer della Juventus Fabio Paratici ha commentato la situazione di Paulo Dybala a Sky Sport:“Su Dybala siamo molto tranquilli come lo eravamo l’anno scorso su De Ligt, quando quasi tutti lo criticavano. Sappiamo che giocatore è e che ragazzo è. E’ un ragazzo molto serio e molto esigente da sé stesso. Ci darà una grande mano e sarà un giocatore decisivo come lo è sempre stato”. Foto: Mirror L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 28 novembre 2020) Il Chief Football Officer della Juventus Fabioha commentato la situazione di Paulo Dybala a Sky Sport:“Su Dybala siamo molto tranquillilo eravamo l’anno scorso su De Ligt, quando quasi tutti lo criticavano. Sappiamo cheè e che ragazzo è. E’ un ragazzo molto serio e molto esigente da sé stesso. Ciuna grandeunlo èstato”. Foto: Mirror L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

