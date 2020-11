salernotoday : Nocera dice addio a Veronica, proclamato il lutto cittadino: oggi i funerali -

Il sindaco Manlio Torquato ha deciso la giornata di lutto, per la gravità e la straordinarietà del lutto che ha colpito la città di Nocera Inferiore e per i sentimenti di partecipazione e affetto che ...Lutto a Nocera Inferiore. La comunità del paese in provincia di Salerno piange la scomparsa prematura di Veronica Stile, avvocatessa di 33 anni. Già mamma di una bambina di tre anni, era in attesa di ...