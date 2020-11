Nel 2020 contratti di leasing per l’auto elettrica verso il raddoppio (di G. Lonardi) (Di sabato 28 novembre 2020) (di Giorgio Lonardi) Il 2020 si sta rivelando come l’anno del grande cambiamento per il mondo dell’auto. A causa del Covid fra gennaio e ottobre il mercato italiano è crollato del 31 per cento. Ha fatto eccezione l’immatricolazione delle vetture elettriche “pure” cresciuta del 202% e quella delle ibride con un incremento anche maggiore. Oggi su cento auto acquistate in Italia quasi due sono elettriche. Può sembrare poco ma in realtà si tratta di un segnale importante che schiude le porte a nuovi business. A patto di crederci e di essersi preparati per tempo. Uno spostamento che diventa ancora più netto se si osserva il mercato del leasing. E infatti, come rileva Assilea, l’associazione di settore, nei primi nove mesi del 2020 il leasing auto nel suo complesso è crollato del 34% ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 28 novembre 2020) (di Giorgio) Ilsi sta rivelando come l’anno del grande cambiamento per il mondo del. A causa del Covid fra gennaio e ottobre il mercato italiano è crollato del 31 per cento. Ha fatto eccezione l’immatricolazione delle vetture elettriche “pure” cresciuta del 202% e quella delle ibride con un incremento anche maggiore. Oggi su cento auto acquistate in Italia quasi due sono elettriche. Può sembrare poco ma in realtà si tratta di un segnale importante che schiude le porte a nuovi business. A patto di crederci e di essersi preparati per tempo. Uno spostamento che diventa ancora più netto se si osserva il mercato del. E infatti, come rileva Assilea, l’associazione di settore, nei primi nove mesi delilauto nel suo complesso è crollato del 34% ...

welikeduel : 'Non nascono più bambini, probabilmente avremo alla fine del 2020 20mila bambini nati in meno e scenderemo per la p… - fattoquotidiano : Mancia di Natale per i dipendenti Amazon: 300 euro lordi a testa. In tutto 420 milioni, un centesimo di quanto ha g… - marcotravaglio : PER GRAZIA RICEVUTA Nel leggere le lagne quotidiane del Pd – dichiarate o spifferate ai retroscenisti di corte – co… - fabyo40 : RT @SkyTG24: Maltempo in Sardegna, temporali e disagi nel Sud dell'isola e nel Nuorese. VIDEO - MilanLiveIT : Il #Milan attende #Thauvin Ecco dove giocherebbe nel 4-2-3-1 rossonero! -

Ultime Notizie dalla rete : Nel 2020 Docenti neoassunti nel 2020, fermi per cinque anni: per la CUB pegno inaccettabile da pagare Orizzonte Scuola Maradona e gli altri. Quando il divino si fa sport

La mistica nel calcio e non solo nel calcio. Tra accostamenti azzardati e credo spiccio, dal ciclismo al rugby, dal tennis all'alpinismo, l'ultraterreno ha trovato terreno fertile nel mondo sportivo ...

Moria dei negozi in centro a Castelfranco: «Costi alti e poche iniziative»

Grido d’allarme di commercianti e artigiani. Entro mura le attività resistono ma il crollo è attorno alla piazza. «Il colpo di grazia anche dai nuovi supermercati» ...

La mistica nel calcio e non solo nel calcio. Tra accostamenti azzardati e credo spiccio, dal ciclismo al rugby, dal tennis all'alpinismo, l'ultraterreno ha trovato terreno fertile nel mondo sportivo ...Grido d’allarme di commercianti e artigiani. Entro mura le attività resistono ma il crollo è attorno alla piazza. «Il colpo di grazia anche dai nuovi supermercati» ...