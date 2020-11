NBA 2020-2021 | preseason al via l’11 dicembre | dalle due alle quattro partite per le franchigie

Leggi su oasport

(Di sabato 28 novembre 2020) La notizia l’ha rilasciata Shams Charania, il celebrato insider che per The Athletic rivela ogni dettaglio, anche il più nascosto, della NBA: c’è il calendario della(breve, per la verità), che porterà verso l’inizio di una stagione diversa, sia nei tempi (daa luglio) che nei modi (72e nuovi play-in). Ogni franchigia giocherà da un minimo di 2 a un massimo di 4prima di entrare nella nuova annata, che è stata preparata in maniera tale da garantire un intervallo soprattutto a quelle squadre che sono state impegnate per tutta l’estate, fino anche ai playoff nella bolla di Orlando. Alcune altre (le otto escluse dalla ripresa perché non più in grado di raggiungere la zona playoff) non giocano invece da marzo, cioè dall’interruzione provocata dal caso di Covid-19 di Rudy Gobert, cui ne ...