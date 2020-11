Milly Carlucci non sopporta Maria De Filippi? La verità | “Agli italiani piace dividersi | si favoleggia”

Leggi su kontrokultura

(Di sabato 28 novembre 2020)rivale diDe? Lo scorso sabato su Rai Uno è andata in scena la finalissima della 15esima edizione di Ballando con le Stelle. Dopo tale impegno, la padrona di casaha realizzato una lunga intervista al portale TvBlog dove ha parlato del talent, tirando le somme su questa complicata stagione. Inoltre, la professionista abruzzese ha dato qualche spoiler su Il cantante mascherato, ma anche detto la sua sulla presunta rivalità conDe. Ricordiamo che le due conduttrici si sono scontrate nei sabati sera con Ballando e l’altra con Tu sì que vales. A quel punto il giornalista le ha chiesto se prossimamente farebbe mai una trasmissione televisiva con Queen Mary. “Perché no? Dipende dal progetto. Se me lo ...