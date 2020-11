LIVE Sport Invernali, DIRETTA 28 novembre: Dorothea Wierer vince a Kontiolahti! Dominik Fischnaller 3° nello slittino (Di sabato 28 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma e orari Sport Invernali oggi (28 novembre) La DIRETTA LIVE delle gare di sci di fondo La DIRETTA LIVE della 15 km femminile di biathlon La DIRETTA LIVE della 20 km maschile di biathlon Grazie per averci seguito, il nostro LIVE termina qui. Appuntamento alla prossima DIRETTA, buona serata da OA Sport. 18.20 SALTO CON GLI SCI – Markus Eisenbichler domina anche la seconda serie e trionfa in gara-1 a Kuusamo confermando la sua imbattibilità stagionale (due successi su due prove) in Coppa del Mondo. Sul podio anche i polacchi Piotr Zyla e Dawid Kubacki, mentre il norvegese Halvor Egner Granerud si deve ... Leggi su oasport (Di sabato 28 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma e orarioggi (28) Ladelle gare di sci di fondo Ladella 15 km femminile di biathlon Ladella 20 km maschile di biathlon Grazie per averci seguito, il nostrotermina qui. Appuntamento alla prossima, buona serata da OA. 18.20 SALTO CON GLI SCI – Markus Eisenbichler domina anche la seconda serie e trionfa in gara-1 a Kuusamo confermando la sua imbattibilità stagionale (due successi su due prove) in Coppa del Mondo. Sul podio anche i polacchi Piotr Zyla e Dawid Kubacki, mentre il norvegese Halvor Egner Granerud si deve ...

ManuelMonzani : Maradona era Sport (?? LIVE ora su @SkySport Uno) #AllBlacks #Argentina - SkySportF1 : ?? Semaforo verde ma... un cane entra in pista ?? E Seb dice: 'Avrei portato il mio!' ???? Il LIVE ?… - SkySportF1 : ? TUTTE E DUE LE FERRARI OUT (?? #Q2) ?? Sfida a tre per il giro veloce Il LIVE ? - Sport_Mediaset : #SerieA, 9^ giornata???? #BeneventoJuventus 0-1, gol di #Morata (21') ?? Aggiornamenti LIVE ?? - PaoloBMb70 : RT @SkySport: Inizia Benevento-Juve, segui il LIVE ? #BeneventoJuve Su Sky Sport Serie A ? #SkySerieA #SkySport -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Sport LIVE Sport Invernali, DIRETTA 28 novembre: Dorothea Wierer vince a Kontiolahti! Dominik Fischnaller 3° nello slittino OA Sport Sudtirol-Perugia, il match di domenica in diretta in tv: dove vederlo

Torna la diretta esclusiva di Umbria Tv che in questa stagione propone 6 gare del Perugia live e integrali su canale 10. Dopo il derby di sabato scorso contro il Gubbio, domenica 29 novembre è in prog ...

Benevento-Juventus 0-0, il risultato in diretta LIVE: ci prova Dybala

Sugli esterni giocano Chiesa e Ramsey. Inzaghi ritrova Caprari, con Ionita alle spalle di Lapadula. Diretta su Sky Sport Serie A. Disponibile su Sky Go, anche in HD ...

Torna la diretta esclusiva di Umbria Tv che in questa stagione propone 6 gare del Perugia live e integrali su canale 10. Dopo il derby di sabato scorso contro il Gubbio, domenica 29 novembre è in prog ...Sugli esterni giocano Chiesa e Ramsey. Inzaghi ritrova Caprari, con Ionita alle spalle di Lapadula. Diretta su Sky Sport Serie A. Disponibile su Sky Go, anche in HD ...