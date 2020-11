La crisi degli aeroporti travolge i lavoratori di handling e indotto: stipendi tagliati e part-time verticali a casa senza ammortizzatori (Di sabato 28 novembre 2020) Il peggio sembrava alle spalle, ma i nuovi lockdown in Italia e in Europa hanno riportato il silenzio nei cieli e la crisi negli aeroporti. Secondo i dati di Aci Europe quasi 200 scali rischiano di fallire nei prossimi mesi a causa del crollo della domanda di viaggi aerei dovuto alla pandemia mentre Moody’s prevede che anche nel 2021 “il traffico passeggeri rimarrà di circa il 55% al di sotto dei livelli del 2019”. I numeri dell’Italia fanno impressione: in ottobre il calo rispetto allo scorso anno è stato del 75%, circa 10 milioni di passeggeri in meno, e con le nuove misure si stimano perdite fino all’85% del fatturato. Un ridimensionamento che impatta soprattutto sui lavoratori dell’handling e di quei servizi strettamente legati ai volumi di traffico. Molti stagionali sono già stati tagliati fuori, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 28 novembre 2020) Il peggio sembrava alle spalle, ma i nuovi lockdown in Italia e in Europa hanno riportato il silenzio nei cieli e lanegli. Secondo i dati di Aci Europe quasi 200 scali rischiano di fallire nei prossimi mesi a causa del crollo della domanda di viaggi aerei dovuto alla pandemia mentre Moody’s prevede che anche nel 2021 “il traffico passeggeri rimarrà di circa il 55% al di sotto dei livelli del 2019”. I numeri dell’Italia fanno impressione: in ottobre il calo rispetto allo scorso anno è stato del 75%, circa 10 milioni di passeggeri in meno, e con le nuove misure si stimano perdite fino all’85% del fatturato. Un ridimensionamento che impatta soprattutto suidell’e di quei servizi strettamente legati ai volumi di traffico. Molti stagionali sono già statifuori, ...

M5S_Europa : Inaccettabile che #Polonia e #Ungheria tengano in scacco l’#UE in piena crisi #COVID19. Vergognoso usare strumenta… - Europarl_IT : Il Parlamento europeo ha pubblicato i risultati del terzo sondaggio di quest’anno sulla crisi legata alla pandemia.… - MolinariRik : Questa mattina davanti alla Prefettura di Alessandria per ascoltare le richieste degli ambulanti, una categoria tra… - fattoquotidiano : La crisi degli aeroporti travolge i lavoratori di handling e indotto: stipendi tagliati e part-time verticali a cas… - ciciangolo : Tutti a lamentarsi per la crisi economica Tutti preoccupati perché non possono andare a sciare Il cervello degli… -

Ultime Notizie dalla rete : crisi degli La crisi degli aeroporti travolge i lavoratori di handling e indotto: stipendi tagliati e part-time verticali… Il Fatto Quotidiano Polonia e Ungheria contro il Recovery fund

I due Stati sono ancora contrari alla clausola sul rispetto dello Stato di diritto. Si rischia un congelamento dei fondi del Recovery fund.

Incentivi auto: serve un intervento deciso del Governo, ora

Le tre associazioni di categoria richiedono ad alta voce l'aiuto da parte del Governo per rimpolpare gli incentivi statali.

I due Stati sono ancora contrari alla clausola sul rispetto dello Stato di diritto. Si rischia un congelamento dei fondi del Recovery fund.Le tre associazioni di categoria richiedono ad alta voce l'aiuto da parte del Governo per rimpolpare gli incentivi statali.