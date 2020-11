I “Pooh” ultimi anni devastanti anche per Dodi Battaglia (Di sabato 28 novembre 2020) Il noto cantante dei “Pooh”, Dodi Battaglia racconta degli anni travagliati, vissuti in compagnia di una persona speciale: “Solo con me poteva parlare” Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dodi Battaglia (@DodiBattaglia) Il famosissimo cantante della più celebre banda musicale dei “Pooh”, Dodi Battaglia ha raccontato negli studi di “Verissimo”, L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di sabato 28 novembre 2020) Il noto cantante deiracconta deglitravagliati, vissuti in compagnia di una persona speciale: “Solo con me poteva parlare” Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) Il famosissimo cantante della più celebre banda musicale deiha raccontato negli studi di “Verissimo”, L'articolo proviene da YesLife.it.

SandGrains_Anja : RT @ziaiaia3: Non sono stata mai una 'fighetta' della musica, passo da un genere all'altro, ma nel pop ci sguazzo! I Pooh sono stati per an… - meryanne61 : RT @ziaiaia3: Non sono stata mai una 'fighetta' della musica, passo da un genere all'altro, ma nel pop ci sguazzo! I Pooh sono stati per an… - valerioj000 : Lo è sempre stata, perlomeno dagli anni 80 in poi. A meno che si vogliano considerare Baglioni, i Pooh, Ramazzotti,… -