I nuovi spostamenti ammessi in Toscana per animali | figli e agricoltura Scontro sulle seconde case

(Di sabato 28 novembre 2020) L’ordinanza della Regioneprecisa le possibilità nella zona rossa: nell’orto e nell’oliveto con genitori, fratelli e pure i nonni, ma non con il partner se non è convivente. Il sindaco di Viareggio accusa Eugenio Giani di autorizzare l'assalto alle. Il governatore replica: «Si può andare solo per evitare che si deteriorino. Andata e ritorno in giornata»