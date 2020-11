F1, Vettel batte Leclerc in qualifica: tutti i precedenti stagionali. Il tedesco vuole salutare con onore (Di sabato 28 novembre 2020) Ci si avvia alla conclusione di quest’annata in F1 e nel terzultimo round del Mondiale 2020 la musica non è affatto cambiata: Lewis Hamilton su Mercedes ha ottenuto la pole-position a precedere il compagno di squadra Valtteri Bottas e l’olandese della Red Bull Max Verstappen. Non è mai sazio l’asso nativo di Stevenage e la p.1, con record della pista di Sakhir (Bahrain) annesso, lo sta a dimostrare. Per sette volte campione del mondo si tratta della 98ma pole in carriera, la decima quest’anno e la terza in Bahrain. Per la Ferrari situazione molto difficile. La Rossa ha concluso in undicesima e dodicesima posizione con il tedesco Sebastian Vettel e il monegasco Charles Leclerc. Un riscontro che ha confermato le preoccupazione della vigilia. La SF1000, infatti, non si presta affatto alla pista nel deserto, così esigente in termini di ... Leggi su oasport (Di sabato 28 novembre 2020) Ci si avvia alla conclusione di quest’annata in F1 e nel terzultimo round del Mondiale 2020 la musica non è affatto cambiata: Lewis Hamilton su Mercedes ha ottenuto la pole-position a precedere il compagno di squadra Valtteri Bottas e l’olandese della Red Bull Max Verstappen. Non è mai sazio l’asso nativo di Stevenage e la p.1, con record della pista di Sakhir (Bahrain) annesso, lo sta a dimostrare. Per sette volte campione del mondo si tratta della 98ma pole in carriera, la decima quest’anno e la terza in Bahrain. Per la Ferrari situazione molto difficile. La Rossa ha concluso in undicesima e dodicesima posizione con ilSebastiane il monegasco Charles. Un riscontro che ha confermato le preoccupazione della vigilia. La SF1000, infatti, non si presta affatto alla pista nel deserto, così esigente in termini di ...

_funzioniamo : RT @MaurizioVoltini: Anche stavolta Faenza batte Maranello 2-0 nelle qualifiche. Vettel e Leclerc non raggiungono le Q3 per 1 decimo e mezz… - lesmo27 : RT @MaurizioVoltini: Anche stavolta Faenza batte Maranello 2-0 nelle qualifiche. Vettel e Leclerc non raggiungono le Q3 per 1 decimo e mezz… - artvworld : RT @MaurizioVoltini: Anche stavolta Faenza batte Maranello 2-0 nelle qualifiche. Vettel e Leclerc non raggiungono le Q3 per 1 decimo e mezz… - ansiogenaaf : RT @MaurizioVoltini: Anche stavolta Faenza batte Maranello 2-0 nelle qualifiche. Vettel e Leclerc non raggiungono le Q3 per 1 decimo e mezz… - quaranta_vito : RT @MaurizioVoltini: Anche stavolta Faenza batte Maranello 2-0 nelle qualifiche. Vettel e Leclerc non raggiungono le Q3 per 1 decimo e mezz… -