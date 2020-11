Covid, muore a 48 anni Ciro Franzoso: ex campione di football americano (Di sabato 28 novembre 2020) Stava lottando da qualche giorno contro il Covid-19. Era stato giocatore dei Knights e aveva allenato i Centurions. È morto Ciro Franzoso, 48 anni, di Alessandria, giocatore e poi allenatore di football americano. Stava lottando da qualche giorno contro il Covid-19. Nella città piemontese era stato giocatore dei Knights e aveva allenato i Centurions. In L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 28 novembre 2020) Stava lottando da qualche giorno contro il-19. Era stato giocatore dei Knights e aveva allenato i Centurions. È morto, 48, di Alessandria, giocatore e poi allenatore di. Stava lottando da qualche giorno contro il-19. Nella città piemontese era stato giocatore dei Knights e aveva allenato i Centurions. In L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

