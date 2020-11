Consumatori multicanale crescono | italiani sempre più digitali

Leggi su quifinanza

(Di sabato 28 novembre 2020) Nel 2020, l’88% della popolazione italiana over 14 ha utilizzato internet per trovare informazioni, acquistare prodotti, effettuare pagamenti o condividere opinioni. Il restante 12% è composto da quegli utenti che non usano la rete nel loro percorso d’acquisto. Quest’anno sono 46,5 milioni iin Italia, ovvero quegli utenti che usufruiscono di servizi di e-commerce o per i quali il digitale ha un ruolo nel proprio percorso di acquisto. Pari all’88% della popolazione italiana sopra i 14 anni (52,7 milioni totali) e in crescita di 2,6 milioni rispetto all’anno precedente (+6%). Nell’ultimo anno ben 30 milioni di utenti hanno effettuato almeno un acquisto online. Più di un italiano su quattro (28%) è un consumatoreevoluto, che passa con disinvoltura dai canali offline a quelli online e usa internet in ...