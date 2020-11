Complottisti italiani in ritardo: il messaggio di Keanu Reeves sulla Matrice è una bufala del 2018 (Di domenica 29 novembre 2020) Che avrebbe mai da dire Keanu Reeves sulla “Matrice”, al di fuori della trilogia di Matrix? Dobbiamo chiederlo ai Complottisti, che sono sempre alla ricerca di nuovi punti di riferimento ai quali attribuire frasi inventate per conferire autorevolezza alle loro teorie. A questo giro tocca a Keanu Reeves, che in un lungo messaggio copincollato sui social dai QAnon avrebbe parlato di Nuovo Ordine Mondiale, popolazioni in risveglio e, ovviamente, avrebbe usato un sottile riferimento a Bill Gates. Meraviglioso messaggio di Keanu Reeves sulla situazione attuale. Gli umani stanno per liberarsi dalla Matrice. è in corso una guerra che plasmerà il futuro dell’esistenza umana ... Leggi su bufale (Di domenica 29 novembre 2020) Che avrebbe mai da dire”, al di fuori della trilogia di Matrix? Dobbiamo chiederlo ai, che sono sempre alla ricerca di nuovi punti di riferimento ai quali attribuire frasi inventate per conferire autorevolezza alle loro teorie. A questo giro tocca a, che in un lungocopincollato sui social dai QAnon avrebbe parlato di Nuovo Ordine Mondiale, popolazioni in risveglio e, ovviamente, avrebbe usato un sottile riferimento a Bill Gates. Meravigliosodisituazione attuale. Gli umani stanno per liberarsi dalla. è in corso una guerra che plasmerà il futuro dell’esistenza umana ...

