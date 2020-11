Chiesa: “C’è sempre tanta pressione ma siamo la Juve e dobbiamo portare a casa i tre punti” (Di sabato 28 novembre 2020) Federico Chiesa ha parlato ai microfoni di Sky Sport poco prima della gara contro il Benevento:“L’approccio e l’atteggiamento sono fondamentali in tutte le gare. siamo la Juve, dobbiamo imporre il nostro gioco. Tutte le partite sono difficili, ma siamo la Juve e dobbiamo portare a casa i tre punti”.L’assenza di Ronaldo alza il livello della pressione?“C’è sempre tanta pressione. Non abbiamo un fuoriclasse come Cristiano ma oggi siamo tutti concentrati per portare a casa la vittoria”. Foto: Twitter ufficiale Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 28 novembre 2020) Federicoha parlato ai microfoni di Sky Sport poco prima della gara contro il Benevento:“L’approccio e l’atteggiamento sono fondamentali in tutte le gare.laimporre il nostro gioco. Tutte le partite sono difficili, malai tre.L’assenza di Ronaldo alza il livello della. Non abbiamo un fuoriclasse come Cristiano ma oggitutti concentrati perla vittoria”. Foto: Twitter ufficialentus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

