Benevento-Juventus | le probabili formazioni di Pirlo e Inzaghi

Leggi su tuttojuve24

(Di sabato 28 novembre 2020) Mancano poche ore all’inizio della nona giornata di campionato di Serie A, ladi scena a, affronta la formazione dila quale occupa la quattordicesima piazza frutto di 3 vittorie e 5 sconfitte. Dopo 4 sconfitte consecutive Le Streghe sono tornate a sorridere, strappando i 3 punti sul campo della Fiorentina. La squadra allenata da Andreainvece non ha finora mai perso, ma i risultati sono stati altalenanti, fin qui sono arrivate 4 vittorie e 4 pareggi. Lacerca continuità dopo il 2-0 sul Cagliari, anche senza il fuoriclasse Cristiano Ronaldo, rimasto a riposo. LEGGI ANCHE: Calciomercato, via Bentancur: scambio da sogno con il Real Madrid LEGGI ANCHE: Calciomercato, colpo di Paratici: in arrivo un ...