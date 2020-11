Zone rosse, in Alto Adige negozi aperti da lunedì e lezioni in presenza alle medie. Attesa per la decisione sulle altre Regioni (Di venerdì 27 novembre 2020) Se a livello nazionale il governo aspetta i dati dell’ultimo monitoraggio settimanale sul coronavirus – atteso in giornata – prima di allentare le misure nelle Regioni, l’Alto Adige si muove ancora una volta in anticipo in virtù della sua autonomia. Come anticipato pochi giorni fa, a partire da lunedì verrà ufficialmente revocato il lockdown totale introdotto a inizio novembre per frenare i contagi fuori controllo. Ciò significa che riprenderà la didattica in presenza nelle scuole medie, si potrà andare dal parrucchiere o dal barbiere e riapriranno tutti i negozi. La conferma è arrivata al termine di una seduta notturna della giunta: “Il prossimo passo è stato fatto, ma dobbiamo restare prudenti! Igiene, distanza e mascherina!”, ha annunciato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 27 novembre 2020) Se a livello nazionale il governo aspetta i dati dell’ultimo monitoraggio settimanale sul coronavirus – atteso in giornata – prima dintare le misure nelle, l’si muove ancora una volta in anticipo in virtù della sua autonomia. Come anticipato pochi giorni fa, a partire daverrà ufficialmente revocato il lockdown totale introdotto a inizio novembre per frenare i contagi fuori controllo. Ciò significa che riprenderà la didattica innelle scuole, si potrà andare dal parrucchiere o dal barbiere e riapriranno tutti i. La conferma è arrivata al termine di una seduta notturna della giunta: “Il prossimo passo è stato fatto, ma dobbiamo restare prudenti! Igiene, distanza e mascherina!”, ha annunciato ...

matteosalvinimi : Ecco Il bel regalo di Natale di chi ci odia. Autore di questo scempio schifoso un palestinese 'titolare di un docum… - GianlucaVasto : Gli ultimi dpcm stanno funzionando, contiamo di arrivare a dicembre senza più zone rosse. A Natale l'attenzione dov… - Agenzia_Ansa : #Conte: 'Sullo spostamento tra Regioni a #Natale ci stiamo lavorando ma se continuiamo così a fine mese non avremo… - nonnachicca58 : RT @liberazioni: Rispettate la storia: non parlate di Tregua di Natale per indicare possibili giorni di shopping anche nelle zone rosse. La… - Teresat14547770 : Covid, Conte: «Mi aspetto che molte regioni che ora sono zone rosse diventino arancioni o gialle»… -

Ultime Notizie dalla rete : Zone rosse Covid, Conte: «Mi aspetto che molte regioni che ora sono zone rosse diventino arancioni o gialle» Corriere della Sera Coronavirus Calabria, le notizie e gli aggiornamenti in tempo reale - LIVE

La Calabria è zona rossa. Rientra infatti tra le regioni individuate dal Governo a maggior rischio. A darne notizia è stato lo stesso premier annunciando il nuovo Dpcm entrato in vigore il 6 novembre.

In Campania sta per finire la zona rossa “appuzzuttata” che non ha risolto nulla

Oltre tremila positivi in un giorno in Campania dove la curva del contagio aumenta leggermente rispetto ai giorni precedenti. I casi riscontrati sono ...

La Calabria è zona rossa. Rientra infatti tra le regioni individuate dal Governo a maggior rischio. A darne notizia è stato lo stesso premier annunciando il nuovo Dpcm entrato in vigore il 6 novembre.Oltre tremila positivi in un giorno in Campania dove la curva del contagio aumenta leggermente rispetto ai giorni precedenti. I casi riscontrati sono ...