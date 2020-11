Uomini e Donne, Tina Cipollari è tornata single: l’annuncio (Di venerdì 27 novembre 2020) Sceglie Instagram la pasionaria opinionista di “Uomini e Donne” Tina Cipollari per annunciare la fine della sua storia con Vincenzo Ferrara La storia d’amore tra Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara è giunta al capolinea. Ad annunciarlo è la stessa opinionista di Uomini e Donne attraverso un post su Instagram, nel quale scrive: “Eccomi qui, nonostante non ami molto parlare della mia vita privata. Credo sia giusto comunicare tramite i miei profili social di essere tornata felicemente single, così come ho fatto quando mi sono ritrovata felicemente divorziata. Tra me e Vincenzo è finita“. Tina Cipollari continua poi il suo post, con un appello rivolto alla stampa e ai follower: “Pregherei ... Leggi su zon (Di venerdì 27 novembre 2020) Sceglie Instagram la pasionaria opinionista di “per annunciare la fine della sua storia con Vincenzo Ferrara La storia d’amore trae Vincenzo Ferrara è giunta al capolinea. Ad annunciarlo è la stessa opinionista diattraverso un post su Instagram, nel quale scrive: “Eccomi qui, nonostante non ami molto parlare della mia vita privata. Credo sia giusto comunicare tramite i miei profili social di esserefelicemente, così come ho fatto quando mi sono ritrovata felicemente divorziata. Tra me e Vincenzo è finita“.continua poi il suo post, con un appello rivolto alla stampa e ai follower: “Pregherei ...

