Una settimana bianca non vale migliaia di contagiati da Coronavirus e morti di Covid-19. Le feste passano e tornano, la vita è una soltanto (Di venerdì 27 novembre 2020) L’argomento che sta tenendo banco in questi ultimi giorni è: “Non si può rimanere in casa assieme ad un numero limitato di persone (sette/otto) il periodo natalizio e tantomeno rinunciare a festeggiare l’arrivo del nuovo anno la sera del trentuno dicembre”. Poi attraverso i mezzi d’informazione si ascolta anche delle migliaia di contagiati e le centinaia di morti per Covid-19. Crotone questa mattina ha registrato la morte del 67enne ingegnere Emilio Candigliota, già ex assessore ai lavori pubblici e docente di matematica e fisica presso il Liceo scientifico “Filolao” di Crotone. L’intero arco politico italiano di fronte al dramma del terzo millennio che sta mietendo vittime dovrebbe esprimere un unico pensiero: siate responsabili al massimo, rinunciate per una volta alle vacanze natalizie ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 27 novembre 2020) L’argomento che sta tenendo banco in questi ultimi giorni è: “Non si può rimanere in casa assieme ad un numero limitato di persone (sette/otto) il periodo natalizio e tantomeno rinunciare aggiare l’arrivo del nuovo anno la sera del trentuno dicembre”. Poi attraverso i mezzi d’informazione si ascolta anche delledie le centinaia diper-19. Crotone questa mattina ha registrato la morte del 67enne ingegnere Emilio Candigliota, già ex assessore ai lavori pubblici e docente di matematica e fisica presso il Liceo scientifico “Filolao” di Crotone. L’intero arco politico italiano di fronte al dramma del terzo millennio che sta mietendo vittime dovrebbe esprimere un unico pensiero: siate responsabili al massimo, rinunciate per una volta alle vacanze natalizie ...

ItalyMFA : 5° #Settimanadellacucinaitaliana??#ItalianTaste2020 Saperi e sapori delle terre ???? 'La scienza in cucina e l'arte… - TvTalk_Rai : Il riassuntone e l'analisi con il Luminol di una concitata settimana tv. Tutto in 90 minuti di #tvtalk! Ospiti saba… - lorepregliasco : Gente che a ottobre diceva che non c'era un'emergenza perché i morti erano pochi e oggi dice che va tutto bene con… - Alf3rret : @ilfusebs L’autore di questo articolo un incel che si lava una volta a settimana si considera fine conoscitore di m… - Cristin00189740 : tanto non lo diranno subito ma a una settimana dalla fine per allora saremo tutti al manicomio???? -