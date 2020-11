UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di lunedì 30 novembre 2020 (Di venerdì 27 novembre 2020) anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda lunedì 30 novembre 2020: Leggi anche: Il Paradiso delle Signore 5 anticipazioni: MARCELLO nei guai, ROBERTA avrà un incidente e… Marina (Nina Soldano) e Fabrizio (Giorgio Borghetti) cominciano a vedere la loro situazione farsi davvero drammatica. Franco (Peppe Zarbo) riceve la notizia che sua madre deve subire un intervento al cuore e non sa se sia il caso di andare da lei in Nuova Zelanda. Niko (Luca Turco) prosegue con il suo castello di bugie, che porta avanti anche con i familiari… Un POSTO al SOLE: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Leggi su tvsoap (Di venerdì 27 novembre 2020)di Unalin onda30: Leggi anche: Il Paradiso delle Signore 5: MARCELLO nei guai, ROBERTA avrà un incidente e… Marina (Nina Soldano) e Fabrizio (Giorgio Borghetti) cominciano a vedere la loro situazione farsi davvero drammatica. Franco (Peppe Zarbo) riceve la notizia che sua madre deve subire un intervento al cuore e non sa se sia il caso di andare da lei in Nuova Zelanda. Niko (Luca Turco) prosegue con il suo castello di bugie, che porta avanti anche con i familiari… Unal: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

