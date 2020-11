Un posto al sole anticipazioni: cosa succede a JIMMY? I sospetti su NIKO e… (Di venerdì 27 novembre 2020) In tempi assolutamente non sospetti, vi avevamo parlato della forte china discendente che avrebbe preso il personaggio di NIKO (Luca Turco) e, come avrete notato, le attuali puntate di Un posto al sole stanno pienamente confermando questa linea: l’amicizia tra Leonardo Arena (Erik Tonelli, QUI la nostra intervista) e il giovane Poggi sta decisamente facendo male a quest’ultimo! Leggi anche: Beautiful, anticipazioni USA: a STEFFY spiace aver fatto l’amore con LIAM Nelle ultimissime puntate della soap, NIKO appare sempre più fuori controllo e, proprio lui che è sempre stato equilibrato e conciliante, sta trattando male tutti: i suoi familiari, Susanna (Agnese Lorenzini), l’avvocato Leone (Luca Capuano), Beatrice (Marina Crialesi) e praticamente tutti quelli che conosce! Ma ora la ... Leggi su tvsoap (Di venerdì 27 novembre 2020) In tempi assolutamente non, vi avevamo parlato della forte china discendente che avrebbe preso il personaggio di(Luca Turco) e, come avrete notato, le attuali puntate di Unalstanno pienamente confermando questa linea: l’amicizia tra Leonardo Arena (Erik Tonelli, QUI la nostra intervista) e il giovane Poggi sta decisamente facendo male a quest’ultimo! Leggi anche: Beautiful,USA: a STEFFY spiace aver fatto l’amore con LIAM Nelle ultimissime puntate della soap,appare sempre più fuori controllo e, proprio lui che è sempre stato equilibrato e conciliante, sta trattando male tutti: i suoi familiari, Susanna (Agnese Lorenzini), l’avvocato Leone (Luca Capuano), Beatrice (Marina Crialesi) e praticamente tutti quelli che conosce! Ma ora la ...

