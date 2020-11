The Mandalorian 2: chi è Ahsoka Tano? (Di venerdì 27 novembre 2020) Ripercorriamo la storia di Ahsoka Tano, in occasione del suo debutto live-action nella seconda stagione di The Mandalorian. Tra gli elementi più interessanti annunciati per The Mandalorian 2, con grande gioia dei fan di Star Wars, ci fu la rivelazione che avremmo assistito al debutto in carne e ossa di Ahsoka Tano, elemento prezioso della mitologia del franchise dal 2008, quando esordì nella serie animata sulle guerre dei Cloni. Gli appassionati hanno a lungo atteso che il personaggio facesse il salto di qualità con la promozione al mondo live-action, e dopo un breve cameo vocale nell'Episodio IX è esattamente ciò che la Lucasfilm ha in mente, grazie a Jon Favreau e Dave Filoni (quest'ultimo un veterano della divisione … Leggi su movieplayer (Di venerdì 27 novembre 2020) Ripercorriamo la storia di, in occasione del suo debutto live-action nella seconda stagione di The. Tra gli elementi più interessanti annunciati per The2, con grande gioia dei fan di Star Wars, ci fu la rivelazione che avremmo assistito al debutto in carne e ossa di, elemento prezioso della mitologia del franchise dal 2008, quando esordì nella serie animata sulle guerre dei Cloni. Gli appassionati hanno a lungo atteso che il personaggio facesse il salto di qualità con la promozione al mondo live-action, e dopo un breve cameo vocale nell'Episodio IX è esattamente ciò che la Lucasfilm ha in mente, grazie a Jon Favreau e Dave Filoni (quest'ultimo un veterano della divisione …

kristedly : okay google come smettere di pensare alla puntata di the mandalorian - wolvie_00 : - - - - - - - - - - Sto guardando in contemporanea a The Mandalorian, The Clone Wars e quando ho visto Ashoka ho le… - CamillaVirgili : @here_forOt5 Io oggi voglio finire di vedere The clones Wars e poi guardo THE MANDALORIAN, ho l'hype che mi sta sal… - cinemaniaco_fb : ?????????????? The Mandalorian: nel prossimo episodio vedremo [SPOILER]? - Edu_jy : Marquei como visto The Mandalorian - 2x5 - Chapter 13: The Jedi -