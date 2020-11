Studenti in Classe Anche il Sabato e la Domenica, La Proposta del Governo (Di venerdì 27 novembre 2020) Il ministro dei Trasporti Paola De Micheli propone che le lezioni avvengano Anche nel weekend in modo da evitare assembramenti, e alleggerire i trasporti pubblici nelle ore di punta. Lezione Anche il Sabato e la Domenica, questa la Proposta del Governo per evitare che i mezzi pubblici si affollino troppo, a proporlo è stato il Leggi su youreduaction (Di venerdì 27 novembre 2020) Il ministro dei Trasporti Paola De Micheli propone che le lezioni avvenganonel weekend in modo da evitare assembramenti, e alleggerire i trasporti pubblici nelle ore di punta. Lezioneile la, questa ladelper evitare che i mezzi pubblici si affollino troppo, a proporlo è stato il

