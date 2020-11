Si conferma il calo della curva epidemica in Italia Giù ricoveri e terapie intensive L' indice Rt scende a 1 | 08

Leggi su agi

(Di venerdì 27 novembre 2020) AGI - In leggeroi nuovi casi di Covid in: 28.352 venerdì contro i 29.003 di giovedì, anche se con 10mila tamponi in meno (222.803). Il rapporto positivi-tamponi sale leggermente da 12,4 a 12,7%, ma che ilsia consolidato lo dice il confronto con la scorsa settimana, quando lo stesso giorno si registravano oltre 37mila casi. Ancora molto alto il numero di decessi, 827 (giovedì 822), per un totale di 53.677. Mentre si rafforza ildei: quelli in regime ordinario sono 354 in meno (ieri -275), e scendono a 33.684, mentre lecalano di 64 unita' (ieri -2), e sono 3.782. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministeroSalute. La regione con più casi è sempre la Lombardia (+5.389), seguita da ...