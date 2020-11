Scuola, l’ipotesi del Governo: “In classe anche sabato e domenica” (Di venerdì 27 novembre 2020) Scuole aperte anche il sabato e la domenica. È questa l’ipotesi avanzata dalla ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, in un’intervista rilasciata a la Repubblica, per evitare gli assembramenti sui mezzi del trasporto pubblico locale. Un piano allo studio del Governo e L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 27 novembre 2020) Scuole aperteile la domenica. È questaavanzata dalla ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, in un’intervista rilasciata a la Repubblica, per evitare gli assembramenti sui mezzi del trasporto pubblico locale. Un piano allo studio dele L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

