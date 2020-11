Scuola, al via la campagna social LaScuolaPerMe (Di venerdì 27 novembre 2020) Comunicato ministero Istruzione - Molti ne parlano, tanti ne sottolineano il valore, per tutti deve essere una priorità. Per questo il Ministero dell’Istruzione ha deciso di rendere omaggio alla Scuola e al ruolo che riveste nella vita di ciascuna e ciascuno con la campagna social #LaScuolaPerMe che raccoglierà le voci di studentesse, studenti, docenti, dirigenti, personale scolastico, famiglie, cittadini. Un racconto collettivo dedicato alla più importante Istituzione del Paese. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 27 novembre 2020) Comunicato ministero Istruzione - Molti ne parlano, tanti ne sottolineano il valore, per tutti deve essere una priorità. Per questo il Ministero dell’Istruzione ha deciso di rendere omaggio allae al ruolo che riveste nella vita di ciascuna e ciascuno con la#LaPerMe che raccoglierà le voci di studentesse, studenti, docenti, dirigenti, personale scolastico, famiglie, cittadini. Un racconto collettivo dedicato alla più importante Istituzione del Paese. L'articolo .

