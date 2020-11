Salvini: “Il gruppo unico del centrodestra è la miglior risposta a chi vuole dividerci” (Di venerdì 27 novembre 2020) Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha ribadito l’unità del centrodestra: “Siamo la maggioranza nel Paese e governiamo 14 Regioni su 20”. ROMA – Matteo Salvini ha rilasciato una dichiarazione nella quale ha ribadito l’unità dell’opposizione, a poche ore dal voto sullo scostamento di bilancio. Salvini: “centrodestra unito risposta a Pd e M5S” “Il tentativo del Pd è chiaro da mesi: vuole scegliersi un pezzo dell’opposizione con cui lavorare. Ma il centrodestra non è a disposizione di nessuno, siamo la maggioranza nel Paese e governiamo 14 Regioni su 20“. E’ quanto afferma Matteo Salvini, ribadendo l’importanza della creazione di un gruppo unico tra le forze del centrodestra. ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 27 novembre 2020) Il leader della Lega, Matteo, ha ribadito l’unità del: “Siamo la maggioranza nel Paese e governiamo 14 Regioni su 20”. ROMA – Matteoha rilasciato una dichiarazione nella quale ha ribadito l’unità dell’opposizione, a poche ore dal voto sullo scostamento di bilancio.: “unitoa Pd e M5S” “Il tentativo del Pd è chiaro da mesi:scegliersi un pezzo dell’opposizione con cui lavorare. Ma ilnon è a disposizione di nessuno, siamo la maggioranza nel Paese e governiamo 14 Regioni su 20“. E’ quanto afferma Matteo, ribadendo l’importanza della creazione di untra le forze del. ...

