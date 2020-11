Rucola della Piana del Sele, ufficiale il marchio Igp. E’ il 311° riconoscimento Ue per il made in Italy (Di venerdì 27 novembre 2020) Da oggi la Rucola della Piana del Sele IGP è ufficialmente il 311° prodotto italiano a marchio europeo DOP-IGP-STG. È stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale Europea l’iscrizione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette della “Rucola della Piana del Sele”. La Commissione europea con la pubblicazione del regolamento di decisione ha approvato e ufficialmente registrato la denominazione. La soddisfazione di Coldiretti Salerno “Non posso che esprimere soddisfazione, dopo anni di intenso lavoro portato avanti con i tanti imprenditori che hanno creduto nel progetto – le prime parole di Vito Busillo, presidente di Coldiretti Salerno e ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 27 novembre 2020) Da oggi ladelIGP è ufficialmente ilprodotto italiano aeuropeo DOP-IGP-STG. È stata pubblicata sulla GazzettaEuropea l’iscrizione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protettedel”. La Commissione europea con la pubblicazione del regolamento di decisione ha approvato e ufficialmente registrato la denominazione. La soddisfazione di Coldiretti Salerno “Non posso che esprimere soddisfazione, dopo anni di intenso lavoro portato avanti con i tanti imprenditori che hanno creduto nel progetto – le prime parole di Vito Busillo, presidente di Coldiretti Salerno e ...

tvoggi : LA RUCOLA E’ DOP: LA SODDISFAZIONE DELLA COLDIRETTI Da oggi la Rucola della Piana del Sele IGP è ufficialmente il 3… - Ansa_TerraGusto : Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il regolamento che inserisce la #Rucola della Piana del Sele nel registro delle… - Campaniaslow : Iter terminato per #Rucola della #pianadelsele #igp @santangeloitalo - ottopagine : Via libera dall'UE: la rucola della Piana del Sele diventa IGP #Salerno - occhio_notizie : Un grande riconoscimento per la #rucola della #PianadelSele -