Renato Zero: «Mi servo della musica per aprire una finestra sul mondo» (Di venerdì 27 novembre 2020) Arrivato al terzo e ultimo atto di Zerosettanta, il progetto composto da tre album usciti a cadenza mensile da settembre a novembre – l'ultimo, il Volume Uno, sarà disponibile dal 27 novembre -, Renato Zero si dice fiero di fare ancora questo lavoro e di «mantenere questo assetto così coinvolgente nei confronti della musica». In collegamento su Zoom, dove si presenta con una bandana nera e una felpa bianca con i ghirigori neri, Zero, fresco dei settant'anni compiuti il 30 settembre e festeggiati proprio grazie a quest'impresa definita «da guinness», spiega di essersi tenuto alla larga proprio dal suo timore più grande: la replicazione. «Molte volte si rischia che questo lavoro prenda la forma di un cartellino, ma noi questo rischio lo abbiamo sfidato e oggi, freschi di grotta, torniamo a ribadire la disponibilità verso la musica e il palcoscenico e l'onestà che fa di me lo Zero che mi aspettavo di ritrovare a settant'anni».

