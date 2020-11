Pontina, traffico bloccato all’altezza di Pomezia: code per curiosi in carreggiata opposta all’incidente (FOTO) (Di venerdì 27 novembre 2020) Un incidente sta paralizzando la circolazione da stamattina sulla statale Pontina all’altezza di Pomezia. Lunghe al momento le code: al momento si transita solo sulla corsia di sorpasso. Leggi anche: Telelaser Pontina: attenzione ai controlli contro l’alta velocità, il calendario delle postazioni fino al 29 novembre Il sinistro, di cui a breve forniremo ulteriori dettagli, si è verificato all’altezza del Parco della Selva dei Pini in direzione sud/aprilia. Incidente Pontina venerdì 27 novembre 2020: code anche in direzione opposta File con veicoli praticamente fermi si registrano anche in direzione opposta verso Roma. Le code in questo caso, come purtroppo spesso accade, sono per ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 27 novembre 2020) Un incidente sta paralizzando la circolazione da stamattina sulla stataledi. Lunghe al momento le: al momento si transita solo sulla corsia di sorpasso. Leggi anche: Telelaser: attenzione ai controlli contro l’alta velocità, il calendario delle postazioni fino al 29 novembre Il sinistro, di cui a breve forniremo ulteriori dettagli, si è verificatodel Parco della Selva dei Pini in direzione sud/aprilia. Incidentevenerdì 27 novembre 2020:anche in direzioneFile con veicoli praticamente fermi si registrano anche in direzioneverso Roma. Lein questo caso, come purtroppo spesso accade, sono per ...

CorriereCitta : Pontina, traffico bloccato all’altezza di Pomezia: code per curiosi in carreggiata opposta all’incidente (FOTO) - zazoomblog : Ennesimo incidente sulla Pontina: tamponamento tra 2 auto e traffico in tilt (FOTO) - #Ennesimo #incidente #sulla… - CorriereCitta : Ennesimo incidente sulla Pontina: tamponamento tra 2 auto e traffico in tilt (FOTO) - LuceverdeRoma : #Roma #traffico - Via Pontina code tra Viale degli Eroi di Rodi e Via di Vallerano> centro #luceverde #Lazio - astralmobilita : ??? #SS148 #Pontina #incidente rimosso tra #CastelDiDecima e #CastelRomano, traffico in rpogressiva ripresa ?… -

Ultime Notizie dalla rete : Pontina traffico Due incidenti sulla Pontina, traffico bloccato in entrambe le direzioni: transito su una sola corsia Fanpage.it Ennesimo incidente sulla Pontina: tamponamento tra 2 auto e traffico in tilt (FOTO)

Ennesimo incidente sulla via Pontina, al km 13+800, tra Tor De Cenci e Spinaceto in direzione Roma. C’è stato un tamponamento tra due autovetture in cui è rimasta lievemente ferita una persona. Il tra ...

Donna sopravvive dopo essere stata spinta sui binari mentre un treno era in transito

Tragedia sfiorata in una stazione della metropolitana di New York dove uno squilibrato ha spinto una donna sui binari mentre la stessa aspettava il convoglio che si fermasse, Incredibilmente la donna ...

Ennesimo incidente sulla via Pontina, al km 13+800, tra Tor De Cenci e Spinaceto in direzione Roma. C’è stato un tamponamento tra due autovetture in cui è rimasta lievemente ferita una persona. Il tra ...Tragedia sfiorata in una stazione della metropolitana di New York dove uno squilibrato ha spinto una donna sui binari mentre la stessa aspettava il convoglio che si fermasse, Incredibilmente la donna ...