Polonia e Ungheria tengono duro: Conseguente No al Recovery Found (Di venerdì 27 novembre 2020) La decisione di Viktor Orbán e Mateusz Morawiecki sulla clausola dello stato di diritto sta frenando l'approvazione del Recovery fund Viktor Orbán e Mateusz Morawiecki A seguito dell'incontro a Budapest tra i maggiori vertici Europei la condizione in cui versa il nostro paese rimane complessa. Polonia e Ungheria tengono duro e la decisione dei due leader Viktor Orbàn e Mateusz Morawiecki di porre il loro veto nel bilancio 2021-27 dell'unione Europea frena di conseguenza anche il Recovery Fund. Il fondo di recupero Europeo, già precedentemente richiesto dall'Italia per far fronte al devastante impatto del Coronavirus, prevedeva l'invio al nostro paese di 20 miliardi di euro. La motivazione che spinge i due paesi a mantenere questa linea dura di pensiero è molto ...

