Omicidio Gianna Del Gaudio: chiesto l’ergastolo per il marito Antonio Tizzani (Di venerdì 27 novembre 2020) Omicidio Gianna Del Gaudio, chiesto l’ergastolo per Antonio Tizzani. Secondo l’accusa avrebbe sgozzato la moglie al culmine di una lite in casa, e indossava i guanti quando si è macchiato dell’orrendo crimine. «L’ha uccisa brutalmente», ha precisato oggi in aula a Bergamo la pm Laura Cocucci, che ha chiesto per l’ex ferroviere anche 4 anni e 6 mesi di condanna per maltrattamenti. chiesto l’ergastolo per Antonio Tizzani Giunge alle battute finali il processo a carico di Tizzani. Unico indagato e imputato per l’efferato delitto della professoressa in pensione, sgozzata in cucina intorno alla mezzanotte del 26 agosto 2016 nella villetta a Seriate (Bergamo) in cui ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 27 novembre 2020)Delper. Secondo l’accusa avrebbe sgozzato la moglie al culmine di una lite in casa, e indossava i guanti quando si è macchiato dell’orrendo crimine. «L’ha uccisa brutalmente», ha precisato oggi in aula a Bergamo la pm Laura Cocucci, che haper l’ex ferroviere anche 4 anni e 6 mesi di condanna per maltrattamenti.perGiunge alle battute finali il processo a carico di. Unico indagato e imputato per l’efferato delitto della professoressa in pensione, sgozzata in cucina intorno alla mezzanotte del 26 agosto 2016 nella villetta a Seriate (Bergamo) in cui ...

