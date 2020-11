‘Non riuscivo più a parlare…’: Adriano Celentano, il dramma della malattia che ha colpito il figlio Giacomo (Di venerdì 27 novembre 2020) Il cantante Adriano Celentano racconta il dramma della malattia che ha colpito il figlio Giacomo. Ecco il racconto toccante. L’unico figlio maschio del molleggiato si è raccontato in una lunga intervista dello scorso anno e ha parlato del padre Adriano Celentano e il dramma della malattia che lo ha colpito. Il tutto è stato poi L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 27 novembre 2020) Il cantanteracconta ilche hail. Ecco il racconto toccante. L’unicomaschio del molleggiato si è raccontato in una lunga intervista dello scorso anno e ha parlato del padree ilche lo ha. Il tutto è stato poi L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

ValeCY5 : RT @CayaJuve69: Mi rivolse il suo solito sorriso sghembo, che mi fermò il respiro e il cuore. Non riuscivo a immaginare un angelo più splen… - virgig101 : RT @CayaJuve69: Mi rivolse il suo solito sorriso sghembo, che mi fermò il respiro e il cuore. Non riuscivo a immaginare un angelo più splen… - ellemal1 : mentre scrivevo l'ultimo tweet mi sono resa conto che effettivamente nello stesso identico periodo l'anno scorso no… - dracarys_nation : @comadafav0le @guesswhatisit @iSchatzy24 @moankoa @sofxi45 @paftaalpefto @thessadcactus Va messo in alto! Io non ri… - B1RDBR4IN : @klavierundflote MI SUDAVANO LE MANI NON RIUSCIVO A DAEE UNA FOTO -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Non riuscivo Diana Spencer, la vita di «Lady D» Corriere della Sera