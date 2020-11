Nasce Roberto Mancini | allenatore giramondo – 27 novembre 1964 -VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 27 novembre 2020) Il 27a Jesi, calciatore edi grande successo, passato per le piazze di Inter, Lazio e della Nazionale Negli occhi e nelle menti di tutti i tifosi italiani c’è ancora il ricordo della debacle di San Siro contro la Svezia che ci ha precluso la partecipazione ai Mondiali in Russia. Uno dei punti più bassi della storia del nostro movimento che da allora ha cercato subito di ripartire e rilanciarsi. Per farlo dunque la federazione ha dovuto puntare su un nome forte, in grado di riaccendere le speranze di tutti gli appassionati attraverso bel gioco e risultati. La scelta dunque non poteva cadere che su, tecnico che ha girato per il mondo e vinto un po’ ovunque, ammirato anche in ...