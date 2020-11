Morra: “Ho corteggiato insistentemente Adua. Aresgate? Ecco la verità” (Di venerdì 27 novembre 2020) Dopo l'eliminazione al Grande Fratello Vip arrivano a Verissimo le nuove, inedite, dichiarazioni di Massimiliano L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di venerdì 27 novembre 2020) Dopo l'eliminazione al Grande Fratello Vip arrivano a Verissimo le nuove, inedite, dichiarazioni di Massimiliano L'articolo proviene da Gossip e Tv.

ManlioDS : In #Italia viviamo un surreale sovvertimento della realtà dove una persona onesta come Nicola #Morra viene racconta… - borghi_claudio : Ho aspettato di ascoltare le esatte parole dette da Morra nell'intervista. Adesso l'ho fatto e non sono scusabili.… - matteosalvinimi : #Morra. 'Io ho semplicemente ricordato come l'elettorato debba essere pienamente responsabile delle proprie scelte.… - GMaitino11 : Stefania: stanotte ho bevuto latte di soia e mangiato le patatine, dopodichè ho incontrato elisabetta e siamo andat… - cosimocalabres5 : RT @ManlioDS: In #Italia viviamo un surreale sovvertimento della realtà dove una persona onesta come Nicola #Morra viene raccontato come un… -

Ultime Notizie dalla rete : Morra “Ho Breve discorso sul diavolo (leggendo Fabrice Hadjadj) Pangea.news