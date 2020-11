MEF, in arrivo proroga secondo acconto imposte e dichiarazione dei redditi (Di venerdì 27 novembre 2020) (Teleborsa) – Sono in arrivo nuove proroghe dei versamenti di fine novembre e del mese di dicembre. È quanto reso noto dal Ministero dell’economia, che ha anticipato come il termine per il versamento della seconda o unica rata d’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP dovuta dagli operatori economici verrà prorogato dal 30 novembre al 10 dicembre 2020 con una norma nel decreto Ristori Quater in corso di adozione. Inoltre, sarà prevista una più ampia proroga per le imprese non interessate dagli ISA, ovunque localizzate, che hanno conseguito nel periodo d’imposta precedente a quello in corso ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro e che, nel primo semestre 2020, hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto al primo semestre ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 27 novembre 2020) (Teleborsa) – Sono innuove proroghe dei versamenti di fine novembre e del mese di dicembre. È quanto reso noto dal Ministero dell’economia, che ha anticipato come il termine per il versamento della seconda o unica rata d’dellesuie dell’IRAP dovuta dagli operatori economici verràto dal 30 novembre al 10 dicembre 2020 con una norma nel decreto Ristori Quater in corso di adozione. Inoltre, sarà prevista una più ampiaper le imprese non interessate dagli ISA, ovunque localizzate, che hanno conseguito nel periodo d’imposta precedente a quello in corso ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro e che, nel primo semestre 2020, hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto al primo semestre ...

