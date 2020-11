Loredana Bertè a The Voice Senior – “Ci siamo scannati”

Leggi su giornal

(Di venerdì 27 novembre 2020)ha un carattere particolare e il pubblico italiano la ama anche per questo. Difficile riuscire ad affrontarla come compagna di viaggio: ne sanno qualcosa tutti coloro che nel corso di questi anni l’hanno vissuta da vicino nei panni di giudice. La rocker tra l’altro sembra sentirsi a suo agio in queste vesti, tanto che da oggi la vedremo come coach a The. Ed è proprio in merito a questa sua recente esperienza in tv cheha rivelato di non esserci andata troppo per il sottile. “Ci, ha detto riguardo ai nuovi colleghi. A quanto pare le cose non stanno andando proprio come il previsto.parla della sua esperienza a The...